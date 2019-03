Gobierno de EE.UU ordena suspender vuelos del Boeing 737 MAX 8

WASHINGTON: El presidente de EE UU, Donald Trump, ha ordenado este miércoles suspender los vuelos del Boeing 737 MAX 8 en su espacio aéreo, tal y como ya habían anunciado 42 países tras el accidente del domingo en Etiopia. "Emitiremos una orden de prohibición de emergencia respecto a todos los vuelos de los 737 MAX 8 y 737 MAX 9", ha dicho Trump a periodistas en la Casa Blanca, donde aseguró que la decisión se aplicará "con efecto inmediato".

El mandatario también ha dicho que Boeing es una compañía increíble que está trabajando muy duro para encontrar una solución. En línea con la medida anunciada el martes por la Agencia Europea de Seguridad (EASA, por sus siglas en inglés), el cierre del espacio aéreo se hace extensivo al Boeing 737 MAX 9.

La seguridad de los americanos, y de todos los pasajeros, es nuestra prioridad absoluta, ha dicho Trump. El mandatario ha explicado que cualquier avión de ese tipo que esté actualmente volando llegará a su destino y ahí será inmovilizado hasta nuevo aviso. La agencia de la aviación civil en Estados Unidos confirmó la prohibición poco después del anuncio de Trump.

Boeing ha emitido un comunicado inmediatamente después del anuncio de Trump en el que expresaba su "confianza total" en el 737 MAX , pero mostraba su "apoyo" a la decisión de dejarlos temporalmente en tierra en todo el mundo. Este miércoles, Canadá, Irak, Georgia y Ucrania también han prohibido el polémico modelo de Boeing en sus espacios aéreos.

elpais.com

The Boeing Company✔@Boeing

In Consultation with the FAA, NTSB and its Customers, Boeing Supports Action to Temporarily Ground 737 MAX Operations: https://boeing.mediaroom.com/news-releases-statements?item=130404 …

1.030