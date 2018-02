Hospital del Vaticano "Bambino Gesú" prueba con éxito terapia genética en niño con leucemia

Un innovador tratamiento génico fue llevado a cabo por los médicos del llamado Hospital del Vaticano en un niño de cuatro años que sufre de leucemia linfoblástica aguda y que no había respondido de forma satisfactoria a ningún otro mecanismo.

El tratamiento génico fue planteado por médicos estadounidenses y consiste en una terapia conocida como CART, en la que modifican las células inmunes de los pacientes conocidas como linfocitos T. De esa forma las alteran genéticamente para atacar a las células cancerígenas en la sangre y en la médula y buscar eliminarlas.

Un mes después del procedimiento, los médicos dieron un reporte en el que señalan que no hay presencia de ese tipo de células en la médula del menor y este fue dado de alta. Aunque no certifican la recuperación total del niño, consideran que es un buen paso que puede abrir las puertas a más tratamientos de ese tipo en Italia.

El enfoque génico ya sido implementado en Estados Unidos, en donde según The New England Journal of Medicine, hay 75 casos que se han probado con éxito. Ese tipo de leucemia es uno de los más frecuentes en los niños y son frecuentes las recaídas a pesar de las quimioterapias o trasplantes de médula ósea.

El hospital Bambino Gesú señala que continuará ejerciendo ese tipo de tratamientos personalizados para buscar resultados positivos en varios menores que llegan a consulta con diagnóstico de leucemia.

