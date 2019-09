Irán advierte que su paciencia tiene un límite

Nuestra respuesta a cualquier negociación, bajo sanción es negativa; así lo señaló el presidente iraní, Hasan Rohaní, ante la Organización de las Naciones Unidas sobre la posibilidad de sentarse a hablar con Estados Unidos.

“Mientras no retire sus sanciones y no regrese a sus compromisos bajo el acuerdo nuclear negociado en 2015, no habrá camino para negociaciones” agregó Rohaní en su discurso ante la ONU.

"Nuestra paciencia tiene un límite", subrayó el presidente iraní, para quien, si no hay cambios, la "única vía" para Irán será" depender de la dignidad, el orgullo y la fuerza nacional".