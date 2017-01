Jeff Sessions, defendió su nominación de Fiscal en convulsionada sesión del Congreso

Washington.- El Senado norteamericano inició este martes las audiencias de ratificación de los miembros del gabinete de Donald Trump, en una convulsionada jornada que fue interrumpida varias veces por manifestantes durante la declaración del cuestionado senador por Alabama, Jeff Sessions, nombrado fiscal general.

"No a Trump, no al KKK y no a los fascistas en Estados Unidos" reclamaron sucesivamente manifestantes vestidos como miembros del Ku Klux Klan, mujeres con una tiara que emulaba la Estatua de la Libertad y otras personas en la sesión iniciada este martes.





Sessions dijo durante la interrumpida declaración ante los legisladores, que está decidido a jugar un papel de contrapeso en el futuro gobierno de Estados Unidos y a decir "no" al millonario neoyorquino "si se excede" en su poder.

[Con datos de Cristóbal Vásquez]