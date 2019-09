Juez autoriza permisos a Iñaki Urdangarin para hacer voluntariado

El titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número uno de Valladolid ha autorizado la salida de la prisión de Brieva (Ávila) de Iñaki Urdangarin dos días a la semana por un período máximo de ocho horas cada uno para ejercer como voluntario en un centro para discapacitados de una fundación católica en Madrid.

El cuñado del rey fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel por el desvío de más de seis millones de euros de dinero público desde su antigua Fundación -el Instituto Nóos- de los que ha cumplido solo un año y tres meses de reclusión.

Dice el juez que con esta medida se pretende impedir "la desocialización" del penado, que se encuentra solo en un módulo de esta prisión para mujeres. Según el auto, "la pena no puede ser un elemento de desestructuración de la persona pues chocaría con las más elementales normas de humanidad" y "las situaciones de aislamiento continuado afectan con especial intensidad a psiquis del sujeto". En este sentido, cita distintas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros organismos europeos e internacionales que, "al contrario de cierta creencia popular, contemplan el aislamiento como algo negativo y excepcional". El juez defiende "la aplicación de programas especializados fuera del medio penitenciario en toda clase de internos, conocidos o no, famosos o anónimos". Subraya que, en este caso, "el recurrente no ha elegido el aislamiento como forma de cumplimiento: se le ha impuesto, puede que sí haya elegido el centro penitenciario pero quien ha decidido que siga allí es la administración" porque, "si fuera cierto que los internos eligen su establecimiento de destino la política de dispersión de presos terroristas no habría tenido lugar".

La decisión judicial cuenta con la oposición de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía que estudia recurrir el auto aunque no tendría efectos suspensivos. El fiscal tiene en cuenta el poco tiempo que lleva Urdangarin en prisión y el informe de la Junta de Tratamiento que habla de que "los delitos por los que ha sido condenado exigen una amplia y cuidadosa planificación, especificando un pronóstico de reincidencia medio-alto".

El Ministerio Público apunta a un trato de favor y afirma que "con el resto de internos la situación es precisamente la inversa porque cuando comienzan a disfrutar de permisos y se observa su evolución es cuando se plantean los programas de reinserción". El informe de la Fiscalía desmonta el informe del pedagogo, único favorable a los permisos, por vago e inconsistente que solo refiere que el interno "ya ha realizado actividades similares" sin decir cuales ni donde se han desarrollado. Por ello, el fiscal ofrece otras alternativas que eviten el traslado de Iñaki Urdangarin de Ávila a Madrid dos días a la semana para paliar su soledad como la de trasladarle a otro centro penitenciario donde pueda convivir con otros reclusos "con garantía para la seguridad e intimidad del penado".