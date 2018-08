Juez cita a declarar a la expresidenta argentina Cristina Fernández Entre los citados a declarar, además de la ex jefa de Estado, están, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, así como empresarios como Rudy Ulloa Igor y Juan Lascurain

Expresidenta argentina Cristina Fernandez. Foto: Cortesía