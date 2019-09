La transcripción muestra que Trump pidió a Zelenski que investigase a los Biden

Donald Trump pidió insistentemente al presidente ucranio, Volodymyr Zelenski, que investigase a su principal rival político del momento, el demócrata Joe Biden, y al hijo de este, Hunter Biden, por sus negocios en Kiev, en una conversación telefónica mantenida el pasado 25 de julio. En esa conversación, el mandatario neoyorquino señaló repetidas veces que hará que su abogado personal, Rudy Giuliani, y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, le llamen. “Y llegaremos al fondo del asunto”, dice. Así consta en la transcripción de esa charla hecha pública este miércoles por orden del propio Trump al día siguiente de que los demócratas hayan activado la investigación formal para un impeachment o destitución a raíz de este último escándalo.

"Se está hablando mucho del hijo de Biden [Hunter Biden, que tenía negocios en Ucrania mientras su padre, el demócrata Joe Biden, era vicepresidente con Barack Obama], que Biden detuvo la investigación y mucha gente quiere saber sobre eso, así que lo que puedas hacer con el fiscal general [de EE UU] será genial. Biden fue por ahí presumiendo de que había detenido la investigación, así que si puedes mirar eso... Suena horrible para mí”, dice en un momento de la charla. “Haré que Giuliani te llame y también que el fiscal general te llame y llegaremos al fondo del asunto. Estoy seguro de que lo resolverás”, afirma hacia el final de esa charla, para acto seguido rematar: “Vuestra economía va a ir mejor de lo que yo predije”.

El presidente también pide que se indague sobre la empresa Crowdstrike, la firma con sede en EE UU que se encargó de examinar el robo de correos del Partido Demócrata en verano de 2016 -uno de las grandes operaciones de la trama rusa de injerencia electoral- y lo atribuyó a Rusia. "Quiero pedirte un favor", esas son las palabras con las que arranca el caso que acaba de cambiar que queda era Trump y de la campaña electoral de 2020.

Fuentes del Departamento de Justicia han negado que esa llamada prometida por Trump llegase a tener lugar, pero la bomba política ya ha estallado. El contenido de la conversación entre Trump y Zelenski, recogido un memorando elaborado por el personal de inteligencia, será una de las principales armas de los demócratas para poner en marcha la maquinaria del impeachment. Trump insiste en que sus comentarios no suponen presiones, pero la forma en que aborda el asunto, ofreciendo la colaboración de su abogado personal, del propio Departamento de Justicia, y la reiteración son dinamita, independientemente de dónde desemboque el asunto.

Para buena parte de la oposición es evidente la maniobra de influencia sobre un Gobierno extranjero con el fin de perjudicar las posibilidades electorales del exvicepresidente de Barack Obama, este verano claro favorito en las encuestas de las primarias demócratas.

Zelenski, además, se muestra complaciente con el presidente del país más poderoso del mundo y tampoco sale bien parado de la publicación de sus palabras. Cuando Trump se queja del trabajo del fiscal anterior, que no halló motivos para procesar a Hunter Biden, Zelenski responde: “Estoy al corriente de la situación. Como hemos ganado la mayoría absoluta en el Parlamento el próximo fiscal general será 100% mi persona, mi candidato”.

La tormenta política estalló en plena Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, apenas unas horas antes de que Trump y Zelensky se reunieran en persona. "Creo que ya lo han leído ustedes todo, no quiero involucrarme en las elecciones de EE UU. Tuvimos una buena llamada telefónica, hablamos de muchas cosas... Nadie me empujó", respondió Zelensky en su reunión con Trump. El estadounidense insistió: "No hubo presión".