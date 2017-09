Mensajes clave del primer discurso del Papa Francisco en Colombia

COLOMBIA: Ante el presidente Juan Manuel Santos y diversas personalidades de la política, eclesiásticas y de las Fuerzas Armadas, el Papa Francisco pronunció su primer discurso oficial en el Palacio de San Carlos en Bogotá. En él, reconfirmó su apoyo y el de la Iglesia por los esfuerzos en la búsqueda de la Paz y la reconciliación nacionales.

Sus palabras estuvieron marcadas por un llamado al reconocimiento de las porciones más deprimidas de nuestra sociedad, como parte fundamental del asentamiento definitivo de la paz en Colombia.

Campesinos, mujeres, desplazados y, en general, "los que son explotados y maltratados, aquellos que no tienen voz porque se les ha privado de ella o no se les ha dado, o no se les reconoce", fueron el centro del discurso papal, en su principal llamado a buscar la reducción de la inequidad social como base de la reconciliación definitiva.

El papa también usó frases del escritor Gabriel García Márquez, durante su discurso de aceptación del Premio Nobel, para fundamentar su discurso, en el cual además destacó la riqueza y biodiversidad del país, la alegría de la gente y la necesidad de inclusión de todos para impulsar la paz definitiva.

Estas fueron las frases más contundentes pronunciadas por el Papa Francisco en su primer discurso:

- "La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos".

- "Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses sólo particulares y a corto plazo".

- "No es la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia pacífica".

- "Los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad... Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad. Esta no se hace sólo con algunos de 'pura sangre', sino con todos".

- "Colombia necesita la participación de todos para abrirse al futuro con esperanza".

- "Les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos suplicantes".

- "La Iglesia, en fidelidad a su misión, está comprometida con la paz, la justicia y el bien de todos".

- "Es mucho el tiempo pasado en el odio y la venganza..."

- "Quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso (hacia la Paz)".

