Merkel se presentará a un cuarto mandato como canciller

Los alemanes esperaban para este domingo el fin de un debate que se ha repetido insistentemente durante los últimos meses. Cada vez que le preguntaban si iba a presentarse a un nuevo mandato como canciller, la canciller Angela Merkel se limitaba a responder que lo daría a conocer “en el momento adecuado”. Ese momento ha llegado y, según las filtraciones de una reunión con los dirigentes de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), la respuesta es la que todo el mundo esperaba: sí.



La jefa de Gobierno más experimentada de Europa concurrirá como candidata a las elecciones de 2017. Será la cuarta vez que lo haga. Merkel explicará su decisión ante los medios de comunicación a las 19.00 (hora de la España peninsular).

Pese a los rumores de cansancio que personas cercanas a la canciller han difundido en las últimas semanas, el sí de Merkel parecía cantado. A solo diez meses de las próximas elecciones, resultaba muy poco realista pensar en la retirada de la líder más experimentada de Europa, y que sigue disfrutando de unas altas tasas de popularidad. Sobre todo porque en sus once años de mandato, su sombra ha sido demasiado alargada. En la CDU no hay ahora mismo nadie con el perfil de cancillerable. El respetado y poderoso ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, es demasiado mayor. Y la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, que veces ha sonado como candidata para la sucesión, no es del agrado del votante tradicional democristiano.

Si había alguna duda sobre su decisión, la incertidumbre generada por la salida de Reino Unido de la UE y por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos dejaban clara la continuidad de Merkel. La líder democristiana podrá acudir ahora a la campaña mostrándose como la líder seria y responsable que Alemania necesita en tiempos tumultuosos. En clave interna, jugará la carta de que hay que votarla para impedir un tripartito de izquierdas.

Al final, solo queda Merkel. La mujer que llegó del este sin prácticamente experiencia política para cubrir un hueco en el Gobierno del canciller Helmut Kohl se ha convertido en la persona que probablemente más poder ha acumulado en la Europa de posguerra. Merkel, apodada “la chica” por su mentor, cabalga ahora para ponerse al nivel de las figuras míticas de su partido. Si gana las elecciones y permanece toda la legislatura, habrá gobernado 16 años, dos más que el fundador de su partido y de la Alemania moderna, Konrad Adenauer, y el mismo tiempo que Kohl, el padre de la reunificación.

Merkel demuestra que, en su caso, el poder no desgasta. Frente a unos líderes europeos en permanente estado de debilidad, ella permanece. Y lo hace con unas cotas de popularidad sorprendentemente altas. Pese al desgaste sufrido por la entrada el año pasado de 890.000 solicitantes de asilo y el auge del partido populista antiinmigración AfD, un 71% de los alemanes valora el trabajo de su canciller, según una encuesta del Instituto para Análisis Electorales.

Otra encuesta publicada el domingo por el diario Bild explica el motivo por el cual hasta los socialcristianos bávaros de la CSU, que llevan un año atacando de forma salvaje a la líder de su partido hermano, van a acabar apoyándola: el 55% de los alemanes desea que Merkel lidere Alemania una cuarta legislatura, trece puntos por encima del resultado de agosto. La canciller arrasa entre los simpatizantes de la CDU (92%) y entre las mujeres (66%), pero también desea su continuidad la mayoría de votantes socialdemócratas. Según este sondeo realizado por el instituto Emnid, si las elecciones se celebraran ahora, la CDU y sus socios bávaros de la CSU lograrían el 33 % de los votos, nueve puntos por delante de los socialdemócratas.