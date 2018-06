México condena la separación de familias migrantes en EE.UU Trump reafirmó las controvertidas medidas contra familias inmigrantes a pesar del creciente escándalo que esto ha provocado. "Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será", dijo el mandatario

México condena la separación de familias migrantes en EE.UU Foto: Cortesía