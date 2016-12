Miles de venezolanos ingresan a Colombia y buscan quedarse ilegalmente

Al completarse más de 72 horas de darse la reapertura de la frontera con Colombia, no se tiene una cifra del número de venezolanos que han atravesado la línea divisoria, al no existir regulación de parte de las autoridades colombianas para contabilizar oficialmente el ingreso.

Muchos de los venezolanos llegan a buscar un futuro en Colombia de manera irregular. "Yo soy uno de ésos inmigrantes porque, esperé mucho por el pasaporte y no me llegó" dijo uno de estos ciudadanos.

El desespero de madres de familia al no conseguir ningún producto, ha motivado que lleguen de manera ilegal a Colombia. "No se consigue comida, los ingredientes para las hayacas no se consiguen allá y si las compras te salen demasiados caras; el huevo está muy caro" dijo una testigo.

Durante ésta época se ha incrementado la romería de personas desde el vecino país, estimándose que han llegado más de 120 mil personas a la ciudad de Cúcuta.

[Con información de Mauricio Parada]