Ministra invoca que se denuncie maltrato a niños en Perú

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Ana María Choquehuanca, invocó hoy a que se denuncie el maltrato contra los niños en Perú, tras visitar a una niña de 3 años golpeada por su padre y su madrastra en la ciudad de Arequipa, al sur de Perú.

"Hay varios niños cuyos rostros no conocemos y que sufren maltrato, ayúdennos a denunciar", declaró Choquehuanca después de visitar a la niña internada en un hospital de Arequipa por golpes en la cabeza y el rostro.

La titular de la Mujer informó que la menor "está mejor, he conversado con ella, es una niña muy conversadora; las lesiones felizmente no han sido profundas" y confió en que no tenga consecuencias posteriores.

La niña será ingresada en un Centro de Atención Residencial, después de recibir el alta médica, en tanto que la Unidad de Investigación Tutelar del ministerio evalúa a la madre para verificar si reúne las condiciones para hacerse cargo de la menor.

La madre biológica dejó a la niña en poder de su padre y su nueva pareja, a pesar de que lo había denunciado por violencia familiar.

Choquehuanca participará hoy, en la ciudad de Arequipa, en la marcha "Ni una menos" organizada por organismos sociales y feministas en distintas ciudades peruanas para denunciar la violencia de género en el país.

A propósito de los casos de violencia contra la mujer, la ministra anunció que se descentralizará el Servicio de Atención Urgente (SAU) para atender de manera inmediata los casos graves de agresiones.

"Voy a invocar a la empresa privada para poder conseguir más unidades móviles. Es muy importante porque los casos urgentes de violencia no solamente existen en Lima, sino en el Perú entero", indicó.

De enero a junio pasado, se registraron 59 feminicidios en Perú, 11 % más en que el 2016, y 123 tentativas de feminicidio, una cifra similar a igual periodo del año pasado, según cifras oficiales.

caracol.com.co