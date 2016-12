Papa Francisco reunió a Santos y Uribe en el Vaticano

EFE.- El papa Francisco recibió este viernes en el Vaticano al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pero también convocó al expresidente y opositor Álvaro Uribe para una reunión conjunta que intenta acercar sus posiciones.

El presidente de Colombia tenía prevista la audiencia con el pontífice desde que se conociera que acudiría a Oslo para recibir el premio Nobel de la Paz y emprendería una gira europea.

Pero esta ocasión acabó, tras la mediación de la Secretaria de Estado vaticana, con la inédita escena del presidente de un Gobierno y su opositor sentados juntos frente al pontífice en el Vaticano.

Desde el Vaticano se informó de que no se trató de una decisión del último momento sino que antes había habido ya algunos contactos, y que fue el papa quien decidió que ésta era una buena ocasión para reunir ambos.

Francisco recibió primero a Juan Manuel Santos durante 20 minutos para la normal audiencia privada y posterior entrega de regalos y presentación de la delegación, y después mantuvo un encuentro con Álvaro Uribe, que llegó al Vaticano directamente del aeropuerto después de salir ayer a última hora de su país gracias a un avión privado.

Terminadas sendas reuniones, Francisco abrió las puertas de la Biblioteca del palacio pontificio y les sentó ante su escritorio para recordarles la importancia "de la cultura del encuentro" y "la importancia del diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico", según comunicó el Vaticano.

De esta manera, Álvaro Uribe y Santos volvían a encontrarse por segunda vez después de seis años sin reuniones y después de la que mantuvieron el pasado 5 de octubre en el Palacio de Nariño.

Pero según las declaraciones de ambos no hubo acuerdos o pasos adelante en el diálogo y se limitaron a "escucharse mutuamente" como declaró Uribe.

"Se lo repetí al presidente Juan Manuel Santos, le pedí apertura, lo hice delante de su santidad", dijo Álvaro Uribe en declaraciones a los medios al salir del Vaticano.

"Después de que ganó el no hubo un diálogo, nosotros siempre dijimos que si ganaba el no, no estábamos en contra de la paz sino en que se modificaran los acuerdos, y hubo unas modificaciones que aceptamos pero hay unos temas que subsisten muy delicados que el Gobierno no ha querido reformarlos", insistió.

Reiteró que "si el Gobierno permite una apertura para examinar algunos temas con los compatriotas del no, se podrían buscar opciones", pero criticó que todo se haya aprobado en el Congreso donde el Gobierno tiene la mayoría.