Presidente Maduro afirma que Juan Manuel Santos ha intentado asesinarlo

CARACAS: El presidente venezolano, Nicolás Maduro su esposa Cilia Flores, y el alto mando militar de Venezuela fueron desalojados de emergencia de la celebración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Bolívar de Caracas después de producirse al menos una explosión, que el Gobierno ha atribuido a drones con supuestos explosivos que sobrevolaban la zona. Según el régimen, los aparatos fueron derribados por francotiradores. En un discurso televisado dos horas después del suceso, Maduro ha acusado directamente al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, de haber intentado asesinarlo a través de unos sicarios que, según él, han ejecutado el supuesto atentado. Se trata de una acusación inaudita y sin precedentes incluso dentro de la abierta hostilidad verbal de ambos Gobiernos.

"Han intentado asesinarme el día de hoy", ha dicho Nicolás Maduro desde el palacio de Miraflores. "El nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado". Maduro se ha referido varias veces a "la ultraderecha" colombiana y venezolana. También ha afirmado que han sido detenidos varios sospechosos y que "todas las pruebas" ya están en poder de las fuerzas de seguridad. Para los responsables, ha prometido "justicia y máximo castigo". "¡Que se olviden del perdón!", ha clamado Maduro.

La agencia Associated Press asegura que "varios bomberos" presentes en el lugar de los hechos "contradicen" la versión de los hechos del Gobierno. Según AP, tres agentes dijeron de forma anónima que en realidad se trató de una explosión de una bombona de gas en un apartamento cercano.

Un militar presente en el acto, a unos cinco metros de Nicolás Maduro mostró a EL PAÍS su escepticismo con la versión oficial. No oyó ningún disparo, por lo que la versión de que las fuerzas de seguridad dispararon contra un dron "no es creíble". De hecho, según cuenta este militar bajo la condición de anonimato, darle a un dron en movimiento con un fusil es casi imposible. "Además si se le da no explota. El explosivo es estable. Necesitas un arma de dispersión a ser posible con dirección de tiro. Si le das cae el dron, pero no explota. Fue una explosión como de mortero de 81 mm (el proyectil tradicional de infantería). Altura de 20 metros. Sin metralla... si tuviera metralla habría hecho una escabechina", explicó, aunque descarta que lo ocurrido se trate de una simulación.

Maolis Castro:elpais.com