Presidente Santos lamenta manejo del comercio internacional

“La posición de Estados Unidos con ‘Americana First’ y -no me importa la Organización Mundial de Comercio y no me importan las reglas-. -Vamos es a ver cómo negociamos bilateralmente y le sacamos más ventaja a cada país-”, son algunos de los argumentos que está usando el norteamericano para la guerra comercial que está iniciando.

Para el presidente Santos, esto rompe el esquema tradicional de manejo del comercio internacional.

Destacó como alternativa la “otra corriente” que desde la Alianza del Pacíficopromueve la apertura económica con garantías y que, “no comparte esa situación, ese nuevo estado de cosas inciertas y que está avanzando para los destinos que deben ser los correctos”.

Destacó de esta manera el trabajo que realizan los países de la Alianza de la que hacen parte Chile, Mexico, Peru y Colombia, como una corriente que no solo ofrece apertura económica, sino además de seguridad jurídica para los inversionistas.

El mandatario colombiano aprovechó para invitar a los jóvenes de estos 4 países, para que sean innovadores y visionarios para iniciar empresas y generar empleo.

caracol.com.co