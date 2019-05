Renuncia fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez

BOGOTA: El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó este miércoles su "renuncia irrevocable" ante la orden de la justicia especial de paz de liberar a uno de los líderes de las FARC, detenido desde abril de 2018 y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden (liberar al líder rebelde Jesús Santrich), por ello he presentado renuncia irrevocable a mi cargo de fiscal general de la nación, dijo Martínez en una declaración en Bogotá.

Tras considerar que la decisión de la Justicia Especial de Paz afecta la compentencia de la Fiscalía, el fiscal Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo.

Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia

irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación", señaló el fiscal.

Insistió que la actual situación a partir de la decisión de la Justicia Especial de Pazafecta los tratados internacionales en materia de justicia y la cooperación con otros países.

"Desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia; confronta abiertamente la Constitución Política(art. 19, A.L. No. 1 de 2017) y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico".

Señala el fiscal en su comunicado de renuncia que no podrá firmar "referendo" alguno a partir de la decisión de la Jep, por eso invita a la ciudadanía a "determinación por el restablecimiento de la legalidad".

