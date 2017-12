Revelan un programa del Pentágono para investigar OVNIS

WASHINGTON: La investigación sobre la existencia de ovnis volvió a llamar la atención del Pentágono luego de que este sábado The New York Times reportara sobre el proyecto que alguna vez fue objeto de interés para Harry Reid, ex senador del estado de Nevada, y del empresario Robert Bigelow, quien llegó a hablar sobre la existencia de extraterrestres.

El Programa Avanzado de Identificación de Amenazas a la Aviación, que terminó en 2012, determinó que había asuntos de mayor prioridad para el Departamento de Defensa para realizar un cambio.

Sin embargo, el diario norteamericano expone ciertos aspectos del programa que aún existen y continúan siendo objeto de investigación por miembros en servicio de forma paralela con las labores de los oficiales dentro del Departamento de Defensa.

Detalles del informe con Cristóbal Vásquez