Se profundiza la división del Partido Farc

Al conocer la revelación de Caracol Radio, Pablo Catatumbo reconoció que esa misiva de Joaquín Gómez llegó a la reunión que hizo la Farc el pasado fin de semana en Bogotá con la participación de toda su dirigencia.

Aclaró que esa carta se discutió pero, según él, no hay división alguna en la nueva colectividad. “No, para nosotros no hay división. En las reuniones plenarias se habla francamente y esa carta refleja la posición de Joaquín Gómez y se hicieron algunas aclaraciones sobre ese tema, pero no hay división alguna”.

Aseguró que de hecho ese tipo de misivas se esperaban ya que se estableció que las críticas que quisieran hacer se debían presentar en esa reunión del pleno.

“Los estatutos de nuestro partido permiten hacer este tipo de cosas y somos un partido político en el cual hay opiniones distintas en donde son válidas las críticas”.

En la carta, Gómez enumeró varios incidentes que para él son graves y cuestionó el liderazgo de Timochenko y Pastor Alape.

Detalles del informe con Juan Fraile