Si Harley Davidson traslada operaciones fuera de EE.UU, haré que paguen más impuestos; Donald Trump

Donald Trump arremetió contra el icónico fabricante de motocicletas Harley Davidson tras conocerse la decisión que estarían trasladando su producción a Tailandia, para evadir los altos aranceles europeos.

Trump manifestó en sus redes sociales,

"Harley-Davidson debe saber que no podrán vender de vuelta a Estados Unidos si no es pagando un gran impuesto" y en su último mensaje añadió, que sus motos "no deberían fabricarse nunca en otro país".

La compañía ha mencionado que ha sido duramente afectada por los cambios en la economía a nivel mundial, y tiene que tomar fuertes medidas para subsistir en el mercado que ha cambiado su cultura de consumo con este producto.