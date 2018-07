Alrededor del 98 por ciento de las mujeres somalíes han sufrido la extirpación parcial o total de sus genitales, según datos de la ONU.

Somalia tomará represalias judiciales contra la mutilación genital femenina, así lo ha confirmado el fiscal general de Somalia en respuesta a la muerte de una niña de 10 años después de que se le extirparan sus órganos genitales. El fiscal general ha reunido a un equipo de investigadores para que averigüen las causas del fallecimiento de la joven.

Deequ Dahir Nuur sufrió un sangrado severo después de que el corte alcanzara a una arteria importante y falleció a los dos días, por pérdida de sangre y complicaciones derivadas del tétanos. La joven iba a ser circuncidada junto con sus tres hermanas. Dos de ellas eran mayores y la tercera era más joven. Al parecer, todas ellas fueron sometidas a la forma más extrema de mutilación que existe: la eliminación completa del clítoris y de los labios usando una hoja de cuchillo que no fue en ningún momento reemplazada.

Las autoridades ya han dicho que perseguirán a los responsables. “No es aceptable que en el siglo XXI, la mutilación genital femenina continúe en Somalia, no debería ser parte de nuestra cultura. Definitivamente, no forma parte de la religión islámica”, ha dicho el viceprimer ministro. Aunque la Constitución prohíbe la mutilación genital femenina en el artículo 15.4, lo cierto es que no ha existido hasta el momento un compromiso serio para castigar a los autores. El principal motivo ha sido el temor a un enfrentamiento con los defensores de esta práctica, que cuenta con un elevado número de adeptos en Somalia.

Campaña para concienciar a los líderes locales

El enjuiciamiento de este suceso supone un paso importante de cara a la erradicación de la mutilación genital femenina. A raíz de la muerte de la joven, la Fundación Ifrah inició una campaña para concienciar de los peligros que entraña esta práctica, que afecta a alrededor de 200 millones de mujeres en el mundo. En esta campaña se han involucrado la Campaña de Medios Globales Contra la Mutilación Genital Femenina y diplomáticos irlandeses y del este de África. El movimiento pretende conseguir el apoyo de líderes religiosos localespara que desarrollen un enfoque de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina. La propuesta busca también incorporar médicos y medios locales para que convenzan a los padres de que dejen de someter a sus hijos a esta costumbre ancestral.

La mutilación genital femenina es una tradición que reporta mayores practicantes en África, donde se sigue practicando en, al menos 30 países, según un informe de la ONU. Y, es que, aunque la mayoría de las Constituciones la prohíben, se sigue realizando con total impunidad. Entre sus riesgos se encuentra la producción de hemorragias graves, quistes, problemas urinarios, infecciones, complicaciones en el parto, tétanos y aumento del riesgo del recién nacido, entre otros. Somalia es, según la ONU, el país donde más niñas y mujeres son sometidas a la mutilación genital femenina, y donde se realiza la mutilación genital más severa, junto con Guinea, Djibouti y Egipto, ya que las mujeres y niñas de entre 5 y 14 años suelen sufrir la extirpación total o parcial de sus órganos genitales.

