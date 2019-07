Tres conferencistas de +Cartagena brillan en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions

Tres personalidades de la publicidad mundial, participantes de +Cartagena, hicieron parte del Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions, espacio donde el marketing, la publicidad, los medios y la tecnología se convierten en los protagonistas.

Una vez más la creatividad y el talento de América Latina siguen siendo los protagonistas, con 135 galardones en múltiples categorías de Cannes Lions el continente ha demostrado su constante evolución en la industria creativa.

Durante el Festival, como jurado participaron Mónica Moro, Directora General Creativa, McCann España; y André Kassu, Socio y CCO de Crispin + Porter & Bogusky, Brasil. Por su parte Marina Filippelli, COO & Directora de Servicio al Cliente de Orcí, agencia multicultural de Estados Unidos, participó como principal oradora en la conferencia: "Orientación al consumidor futuro: llegar a los jóvenes chinos y latinos". Quiénes hacen parte del evento más representativo de la economía creativa de América Latina, +Cartagena, que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de 2019.

Estos líderes forman parte de los más de 60 conferencistas que participarán de +Cartagena, para hablar de los temas más relevantes de la industria en donde se encontrarán espacios innovadores, liderados por conferencistas globales, en escenarios académicos que girarán en torno a Personas, Cultura y Sociedad; Marcas y Mercadeo; Creatividad e Innovación, Medios, Canales y Plataformas.

+Cartagena será también escenario para la entrega de importantes reconocimientos a la industria creativa del continente, con la entrega de los Premios Effie Latam a las mejores campañas de publicidad, marketing y comunicación; Marketers, que reconocen a aquellos profesionales que trabajan en los departamentos de marketing y publicidad de empresas anunciantes con sede en Latinoamérica; y De Igual a Igual de ONU Mujeres, que buscan promover y destacar nuevas narrativas publicitarias y de mercadeo sobre los roles que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad.

+Cartagena, se llevará a cabo este año en el Centro de Convenciones de Cartagena, Colombia, en donde se podrá ampliar el conocimiento sobre la economía naranja y la industria creativa junto con más de 1.500 líderes y profesionales, con acceso a escenarios académicos en distintos formatos, premios latinoamericanos de industria, espacios de relacionamiento de negocios y actividades sociales.

Perfiles:

Mónica Moro

Directora General Creativa, McCann España

Incluida en "100 Most Creative People in Business" de FORBES. Es la creativa más admirada de España y miembro del Board Internacional de "One Club for Creativity de Nueva York" y Top Talent del Big Won Creative Ranking. Con destacadas campañas para Coca Cola, Coca Cola Zero, Calvo y Campofrío, cuyo anuncio "Deliciosa Calma", fue el spot más visto de YouTube en 2016.

André Kassu

Socio y CCO de Crispin + Porter & Bogusky, Brasil

Uno de los creativos más admirados de Brasil y más premiados del continente, co-creador de Campañas de gran impacto como "El progreso de uno es el progreso de todos" -que actualizó el Famoso "Keep Walking" de Johnnie Walker- y “The Beer Turnstile Antarctica“.

Marina Filippelli

COO & Directora de Servicio al Cliente de Orcí, agencia multicultural de Estados Unidos

Líder de campañas atractivas y efectivas en los mercados de Estados Unidos y América Latina para marcas como Honda, Acura, Dole, VCA, Farmers . Defensora de la importancia de la diversidad y de la inclusión en el marketing, actividad que ha sido registrada en Forbes, Adweek, The Drum and Campaign.