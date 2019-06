Trump suspende deportaciones de ilegales

El presidente de Estados Unidos Donald Trump manifestó en su cuenta de la red social Twitter que aceptará la petición de los demócratas retrasará dos semanas los operativos de deportación de millones de inmigrantes irregulares.

Trump sostuvo que dará el plazo a los representantes demócratas y republicanos para que encuentren soluciones al tema del asilo y leyes en la frontera Sur del país.

Los operativos de deportación estaban programados para iniciar este domingo en diez ciudades del país, dirigidos contra dos mil familias con órdenes de deportación.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!