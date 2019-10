Uruguay a segunda vuelta entre el oficialismo y una posible coalición opositora

Uruguay fue a elecciones este domingo y las encuestas no estuvieron muy lejos del resultado pronosticado.



El oficialista Frente Amplio con su candidato Daniel Martínez es el partido más votado de ese país, con un 39% de los votos, partido que reúne a la izquierda uruguaya.



En segunda ubicación se encontró el candidato del Partido Nacional, Luís Lacalle Pou, con 29% de los votos.



Ambos candidatos son los habilitados para llegar a una segunda vuelta electoral, y competir por convertirse en el próximo presidente.



Más atrás en votos llegaron el candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi, con 12% de los votos, y el de Cabildo Abierto, el excomandante del ejercito Guido Manini Ríos con 10%.



Según los principales encuestadores y analistas uruguayos, el ganador de esta primera ronda fue Luís Lacalle Pou, quien consiguió el objetivo de ir a una segunda vuelta y con la posibilidad, y el gran objetivo de formar una coalición opositora para poder superar por mayoría simple, al oficialismo liderado por Martínez.



Tanto el candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi, como el del Cabildo Abierto Manini Ríos, han expresado al momento de conocerse la votación, su apoyo a Lacalle Pou, al momento que pedían a su electorado darle el voto en segunda vuelta.



A partir de este momento inicia otra campaña política. La de un ingeniero, exministro de Industrias y exalcalde de Montevideo de 62 años, Daniel Martínez, quien afirmar que se debe continuar con los cambios y mejorar lo realizado por la izquierda uruguaya, contra la del exdiputado, senador, hijo y bisnietos de dirigentes del Partido Nacional, que se presenta por segunda vez a la candidatura presidencial, de 46 años, Luís Lacalle Pou, quien busca darle el cambio que asegura necesita el país.





En Uruguay también se votaba un plebiscito que planeaba reformas constitucionales de corte represivo como respuesta a la inseguridad ciudadana, llamado "Vivir sin miedo"; el cual no fue aprobado por no alcanzar el 50% de los votos.