500.000 canciones perdidas fueron recuperadas tras crisis de MySpace

La red social MySpace confirmó recientemente, a través de un correo electrónico, haber perdido por accidente más de 50 millones de canciones y miles de fotos y archivos publicados en su plataforma entre 2003 y 2015: "Como resultado de un proyecto de migración del servidor, es posible que los vídeos y archivos de audio que subió hace más de tres años ya no estén disponibles en MySpace".

Archivos, que se pensaban irrecuperables, que pertenecían tanto a usuarios que utilizaban la plataforma para conocer a nuevos artistas como a bandas que se hicieron famosas gracias a MySpace. Desde Arctic Monkeys hasta Love of Lesbian pasando por otros grupos y solistas como Calvin Harris, Lily Allen, Panic! At the disco o Sean Kingston, entre otros.

A pesar de que la empresa que gestiona la plataforma reconoce que dichos archivos eran irrecuperables, la comunidad que compone Internet Archive ya ha recuperado 490.000 canciones que estaban almacenadas en MySpace. Casi medio millón de archivos, que fueron subidos en formato MP3 entre 2008 y 2010, que han conseguido sobrevivir a la crisis de MySpace.

En concreto, el Archivo de Internet ha sido capaz de rescatar 144 archivos comprimidos ZIP, que tienen un peso de 1,3 terabytes compuestos con canciones que en su mayoría ya no se encuentran disponibles en la plataforma. Un rescate del que se han podido extraer canciones de artistas como Donald Glover, Katy Perry, Nicki Minaj o Pitbull, entre otros.

A pesar de que no han revelado los medios utilizados para recuperar estos archivos, desde la compañía hacen referencia a un estudio académico realizado entre 2008 y 2010. Tras recopilar la información, los archivos se han ordenado según el nombre, indicándose en un archivo dentro de la misma colección. Un mecanismo especial de búsqueda y reproducción personalizado que permite buscar y reproducir canciones.

En definitiva, el Archivo de Internet ha vuelto a ser fundamental para recuperar archivos que parecían extintos. Una buena noticia para millones de usuarios, quienes mantienen la esperanza de poder volver a acceder a los más de 50 millones de canciones y miles de fotografías.

cadenaser.com