Alerta! Herramienta de uso de diario sabe qué haces en Internet

Adobe Reader es una aplicación necesaria para poder abrir documentos PDF en muchos sistemas operativos. Aunque existen alternativas, se ha convertido en un estándar de facto para muchos usuarios, por su apariencia fiable y por ser una de las veteranas en el sector. Pero en las últimas versiones incorpora características adicionales que, lejos de beneficiar al usuario, podrían estar mermando su privacidad.

La falta de atención a la hora de instalar aplicaciones habrá llevado a muchos usuarios a instalar por error aplicaciones extra. Es el caso de la prueba del antivirus McAffee que el software de Adobe incorpora en su instalador, pero no es la única "sorpresa": ahora también instala una extensión en el navegador Google Chrome que acepta automáticamente participar en un programa para enviar datos de uso de nuestro navegador a Adobe, según ha dado a conocer en Twitter SwiftOnSecurity.

With latest Reader update, Adobe is automatically prompting users to install a Chrome extension which includes telemetry. Says no URLs. pic.twitter.com/PnDV4Zy0fv