Cinco claves para no abusar de los hashtags en instagram

El lenguaje de los hashtags (lo que comúnmente reconocemos con #) se ha vuelto universal dentro de las redes sociales y generalmente usarlos suele dar relevancia y visibilidad. Permiten agrupar contenido y de esa manera, ampliar el alcance para llegar a nuestros usuarios o seguidores. Su uso varía dependiendo de cada red social y resalta como un recurso indispensable a la hora de diseñar una campaña digital o atraer la atención..

Sin embargo, cada red social tiene sus particularidades. En el caso de Instagram se puede observar que últimamente se abusa del uso del hashtags, lo que provoca, que el resultado de lo que se quiere lograr no sea, muchas veces, el deseado. Marianna Capecci, Sr. Project Manager and Strategic Partnerde Darwin by Lionbrigde en Panamá, considera que para realizar una estrategia digital que contemple el buenuso de hashtagsen Instagram, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

¿Cómo escoger un hashtag?. dependiendo de la estrategia o de los servicios que se ofrecen, se determinará el número de hashtags que se usarán por marca. Es saludable tener un hashtag general que englobe toda la actividad de la empresa y otros secundarios que hagan referencia a servicios, entregables o divisiones con el fin de identificarlos y darles individualidad. Es decir, debe ser una palabra clave de tu nicho de negocio, y tener una densidad de uso representativa para que puedan aparecer en las búsquedas relacionadas con la industria a la que pertenece la empresa. La idea es que los hashtags funcionen como “un embudo”: primero aparecerán en la búsqueda las etiquetas generales del sector de interés, luego las relacionadas con su “buyer persona”, después con los seguidores, productos y tendencias que sean relevantes. ¿Cuántos hashtags usar?. En Instagram, se recomienda usar entre 7 y 21 hashtags, por lo que consideramos que 15 son suficientes para decirle a los buscadores de qué se trata su contenido. Lo importante es que el copy – el texto que acompaña a la imagen- que está dando el mensaje no esté minado de hashtags para que los mensajes puedan ser rápidamente entendibles por la audiencia. En digital seguimos con el mismo principio de simplicidad que ha tenido siempre la publicidad. ¿Cuál es su uso principal?. El hashtag no debe ser el único mensaje sino que debe acompañar a la idea o contenido principal. ¿Qué hacer para no repetir hashtags?. Debemos investigar para no usar hashtags que ya se hayan utilizado para otras marcas o productos. Tan solo con poner el hashtagen las redes sociales van a salir los usos que se le ha dado, quiénes lo han usado y con qué fin. Con base en eso, se puede tomar la decisión de utilizarlo o buscar una alternativa. Es difícil tener la exclusividad de un hashtag determinado a menos que sea propio de tu marca, pero cuando se trata de describir comidas, estados de ánimo, etc. suelen haber aparecido ya en alguna parte del mundo. ¿Cuáles recomendaciones se deben tener en cuenta?. Es importante cuidar la ortografía y por supuesto, integrar Instagram a otras redes sociales y compartir esos hahstags , por ejemplo con Twitter, ya que compartirás a la vez las etiquetas utilizadas en ambas redes.

“El uso de un hashtagpuede ser no funcional o no construir a tu marca cuando se usa solo por aparecer en las búsquedas y el contenido no está asociado con la etiqueta utilizada- señala Marianna Capecci de Darwin by Lionbrigde no es estratégico usar hashtags que no se relacionen con lo que tu empresa o negocio hace”.

En definitiva, si lo que se quiere es hacer una campaña de marketing digital efectiva en Instagram, “lo primero que se necesita es alinearla a la estrategia digital de la marca o imagen y en segundo lugar, se deben tomar en cuenta las clasificaciones de # que van desde usar los generales primero, los hashtag relacionados al “buyer persona,” a la comunidad de seguidores, los hashtag que describan tu marca o producto y los que apliquen para lo que se busca comunicar” – concluye Capecci.