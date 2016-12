Cinco recomendaciones para cuidar sus contraseñas en internet

Las contraseñas son la barrera de seguridad que protege la información personal y financiera de los demás, por eso su importancia al momento de tener una que no sea tan fácil de adivinar.



Un sondeo realizado por el gobierno de Inglaterra arrojó que en promedio las personas manejan 19 contraseñas diferentes, de las cuales apenas sólo recuerda la mitad con facilidad. Por esto, la empresa experta en seguridad informática ESET da las siguientes recomendaciones para que el manejo de sus contraseñas no se convierta en un dolor de cabeza:



1. No use una misma contraseña para múltiples cuentas. De hacerlo, los cibercriminales sólo necesitarán dar con ella para poner en peligro la privacidad o robar la identidad del usuario.



2. Utilizar contraseñas basadas en frases: emplee oraciones de fácil recordación, y cámbielas utilizando mayúsculas y minúsculas, símbolos especiales y números. Tenga cuidado de no caer en frases conocidas de libros o películas, ya que son fáciles de adivinar para los piratas digitales.



3. Divida sus cuentas en dos grupos, uno de información importante y otras no tan relevantes. De ahí puede crear contraseñas con un nivel de complejidad dependiendo de la importancia de la cuenta.



4. Cierre todas las cuentas que ya no utilice: sea meticuloso y tenga solo cuentas activas, pues las cuentas en internet suelen tener información sensible.



5. Utilice un gestor de contraseñas, estos programas guardan múltiples contraseñas y cifran el listado, para que pueda ser consultarlo desde allí cuando se lo desee; para eso, solo es necesario recordar una contraseña maestra que abrirá el listado.



