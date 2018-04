Cómo podrás enterarte si tus datos han sido filtrados por caso Cambridge Analytica

Facebook ha presentado una nueva función mediante la que mostrará a sus usuarios qué aplicaciones han utilizado durante su andadura en la red social y dará a conocer a qué tipo de información han permitido el acceso tras acceder a cada una de ellas. Así lo confirmaba la semana pasadael director de Tecnología de Facebook, Mike Schroepfer:

"Mostraremos a las personas un enlace en la parte superior de sus perfil para que puedan ver qué aplicaciones usan y la información que han compartido con esas aplicaciones. Las personas también podrán eliminar aplicaciones que ya no quieran. Como parte de este proceso, también informaremos a las personas si su información puede haberse compartido de forma incorrecta con Cambridge Analytica".

Facebook avisará si eres uno de los afectados

Por otro lado, Mike Schroepfer explicaba que aquellas personas que se hayan visto involucradas en el caso Cambridge Analytica recibirán un segundo aviso. En caso de que seas uno de los afectados, podrás revisar de qué manera te afecta la filtración y qué han podido hacer terceras empresas con tus datos.

Por lo tanto, si no eres uno de los afectados, Facebook te mostrará un mensaje en el que te pedirá que revises la información que cedes a terceros y que la protejas. Si eres uno de los afectados, la compañía te enviará un mensaje mediante el que podrás descubrir qué han podido hacer con tus datos. Si no has recibido ningún mensaje, tendrás que esperar. Este aviso llegará durante los próximos días a todos los usuarios de la plataforma, sobre todo a los que residen en Estados Unidos, donde se ha registrado el mayor ataque.

Hasta el momento, el caso de Cambridge Analytica afecta a más de 87 millones de usuarios, cuyos datos podrían haber sido compartidos con Cambridge Analytica. En España, un total de 44 personas de se descargaron la aplicación 'thisisyourdigitallife'. Por esa misma razón, y dado que la aplicación también extraía datos de los amigos de aquellas personas que instalaron la aplicación, se estima que podría haber alcanzado 136.985 personas en nuestro país.

Las nuevas medidas de Facebook para garantizar los datos de sus usuarios

Con el objetivo de evitar un nuevo caso Cambridge Analytica, el director ejecutivo de Facebook anunciaba que la compañía investigará a "todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información" antes de 2014, cuando se tomaron las medidas pertinentes para evitar casos como el de Cambridge Analytics.

Por otro lado, Zuckerberg también confirmaba que ampliará sus restricciones a desarrolladores para evitar cualquier tipo de abuso y que eliminará el acceso a los desarrolladores a los datos de los usuarios si estos no han utilizado su aplicación en los últimos tres meses. En definitiva, Facebook se prepara para conservar los datos de sus usuarios y evitar un nuevo caso 'Cambridge Analytica'.

cadenaser.com