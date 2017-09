Consejos para que tu móvil funcione como nuevo

Si piensas llegar a tener un nuevo celular porque el que tienes ya no es igual ya que está un poco lento, tiene poca memoria y miles de peros más, lo que no sabes es que ya no tienes la necesidad de comprar un celular nuevo, ya que con estos 5 trucos el tuyo quedará como si acabara de salir de la fábrica.

1. Envía tus fotos a la nube: Sabemos que todos amamos las fotos ya que son recuerdos gratos, pero estas ocupan mucho espacio en tu celular y hacen que se ponga lento, pero no es necesario que te deshagas de ellas ya que puedes conectar tu celular al computador y pasarlas.

Pero si eres de los que les da pereza, puedes activar el iCould para que esos bellos recuerdos se vayan directamente para la nube, solo tienes que entrar a la Foteca iCould y activarla, debes ir a Ajustes, Fotos y Cámara.

2. Quedarte sin batería: A todos nos ha pasado por lo menos una vez, estamos en algún importante evento o hablando con la persona que nos gusta y nos quedamos sin batería, para evitar que esto suceda debes activar el modo de consumo bajo, debes ir a Ajustes, luego a la Batería y allí activarlo.

Esto te ayudará a ahorrar batería.

3. Obtén más memoria: La forma más rápida y fácil de hacerlo es borrando las aplicaciones que ya no utilizas, para eso debes ir a Ajustes, General, Almacenamiento iCould y desde allí podrás borrarlas.

4. Limpia es historial de tu navegador: No creerás todas las cosas que buscamos por internet, todo esto se va almacenando y también consume espacio de tu memoria, para evitar que esto pase debes ir a Ajustes, Safari, luego Borrar Historia y los datos del sitio.

5. Un tema para cada contacto: Si eres de los que tiene el celular todo el tiempo en vibrador hay una manera de que a cada contacto le tengas una forma diferente de vibrar para cuando te llaman o escriben.

Solo debes ir a la lista de contactos, seleccionar la persona que quieras y entrar al botón de editar, allí entra a la opción Vibración y podrás elegir cualquier modo de vibración como Sinfonía, Latido, etc.

