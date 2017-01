Consejos útiles para que baterías de móviles dure más tiempo

La sustitución de los viejos terminales GSM por los smartphones supuso acostumbrarnos a que la batería de los teléfonos móviles dura a duras penas un día

Sin embargo, hay varios hábitos que pueden ayudarnos a alargar la vida de la batería

Enchufa tu teléfono en cuanto puedas

Lo ideal es cargar el smartphone de manera ocasional a lo largo del día, en vez de enchufarlos durante mucho tiempo una vez que está descargado.

Según la Battery University de Cadex, lo mejor enchufarlo cuando la carga ha bajado del 10%. Al contrario de lo que a veces se piensa, probablemente por la herencia de las baterías de níquel, no pasa nada por enchufarlo y desenchufarlo varias veces al día.

Intenta no cargarlo al 100%

"Las baterías de ión-litio no tienen por qué estar completamente cargadas; de hecho, no es deseable hacerlo. En realidad, es mejor no cargarlas completamente porque someterlas a una tensión alta las estresa", según Cadex.

No lo mantengas enchufado si está cargado

Según la Battery University, dejar el teléfono enchufado después de que el nivel de batería haya alcanzado el 100%, como ocurre cuando te vas a la cama y lo dejas cargando, es perjudicial a largo plazo.

Una vez que el smartphone ha alcanzado la carga máxima, recibe "cargas de goteo" para mantenerlo a tope mientras está conectado, explica Cadex. Esto consigue que la batería sufra un elevado estrés por el elevado voltaje, lo desgasta la química interna.

Cuando lo cargues, mantén el teléfono en un ambiente fresco

Apple recomienda que, al cargarlo, el smartphone esté en un ambiente lo más fresco posible y que no le dé la luz directamente.

"Si observas que su dispositivo se calienta al cargarlo, sácalo de su funda primero", recomienda el fabricante del iPhone.

Las baterías de los teléfonos son muy sensibles y cualquier cuidado es poco para alargar su vida.