Contestar mensajes de WhatsApp o Hangouts con respuestas automáticas será pronto una realidad

Hoy en día vivimos pegados a nuestros teléfonos móviles, ya sea para contestar mensajes de cualquier aplicaicón de mensajería, para ver vídeos Youtube o para consultar cualquier duda que tengamos en Internet.

Google está trabajando en una herramienta para que las personas puedan olvidarse un poco más de su móvil y puedan centrarse en lo que hay a su alrededor. Bajo el nombre de Reply, la aplicación utiliza la inteligencia artificial para crear respuestas de un solo clic a correos electrónicos de Gmail, Hangouts e incluso con WhatsApp. Además, no solo eso, sino que depende de la persona, las opciones serán diferentes.

Cómo va a facilitarle la vida a las personas

Reply dará respuesta a mensajes Hangouts de Google y Allo, WhatsApp, Facebook Messenger, Mensajes de Android, Skype, Mensajes directos dem Twitter y Slack.

Lo que pretende Google es facilitarte la vida, pudiendo responder a mensajes con un solo toque de dedo. Además, quiere ir más allá, personalizando estas respuestas, teniendo en cuenta su ubicación, su calendario y otros bits de información. Por ejemplo, si alguien te pregunta cuánto tardas en llegar, Reply es capaz de calcularte el tiempo exacto según el medio de transporte que sueles utilizar y el tiempo que sueles tardar.

Por otro lado, tendrá un sistema avanzado de 'no molestar' para silenciar tu móvil de manera automática cuando no puedas prestar atención a los mensajes o correos que te envíen y le dirá a la gente que no puedes chatear en ese momento, pero escaneará los mensajes entrantes para obtener información importante y avisarte de ello.

En una prueba de correo enviada a unos voluntarios y recogida po Android Police, se podía leer lo siguiente: "Probablemente recibas muchos mensajes y quieres estar ahí para las personas, pero también para las personas en el mundo real. ¿Qué pasaría si contestar estuviese literalmente a un toque de distancia?".

Aunque aún están en fase de pruebas y no está disponible por ahora para ningún dispositivo, dentro de ese correo hay un formulario para poder obtener más detalles sobre esta nueva aplicación.

Sara Reñones García: cadenaser.com