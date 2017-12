Descubre "Files Go" para liberar espacio de tu celular

Todos los días, millones de smartphones se quedan sin espacio. Aunque los teléfonos con 16 GB o 32 GB de almacenamiento se están volviendo más populares, muchos teléfonos de todo el mundo no superan los 4 GB de espacio. Por lo tanto, con la acumulación de imágenes, videos, apps y documentos, es muy difícil administrar el almacenamiento y encontrar lo que buscas. Además, el teléfono se vuelve más lento y comienza fallar. En ese momento, debes decidir qué deseas guardar y qué debes borrar.



Por este motivo, nos complace presentar Files Go, una app orientada a los dispositivos móviles que sirve para liberar espacio, encontrar archivos más rápido y compartirlos fácilmente con otras personas.

Libera espacio en tu teléfono y encuentra archivos más rápido

Files Go te ayuda con lo siguiente:

Liberar espacio. Obtén sugerencias personalizadas sobre qué archivos borrar, ya sean apps que no usas, archivos grandes o duplicados, o videos y memes de baja resolución que se detectan mediante la tecnología de visión móvil más reciente de Google.

Encontrar archivos más rápido. Ya no tienes que navegar en todas tus carpetas. Los filtros inteligentes organizarán automáticamente tus imágenes, videos, apps y mucho más para que encuentres exactamente lo que buscas.

Crear una copia de seguridad de los archivos en la nube. Si quieres conservar un archivo para siempre, selecciónalo en el menú Archivos y crea una copia de seguridad en Google Drive o cualquier otra app de almacenamiento en la nube.

Compartir archivos sin conexión. Transfiere directamente de tu teléfono al de un amigo que se encuentre cerca sin consumir datos. Las transferencias de archivos son encriptadas, rápidas (hasta 125 Mbps) y gratuitas.

Transfiere archivos entre dos teléfonos rápidamente, de forma segura y sin consumir datos

Hemos estado probando Files Go durante un mes y, en promedio, los usuarios ahorran 1 GB de espacio y comparten una gran cantidad de archivos sin consumir datos. A partir de hoy, Files Go estará disponible a nivel mundial en Google Play Store para todos los teléfonos con Android 5.0 (Lollipop) y versiones posteriores. Prueba Files Go y descubre cómo liberar espacio y compartir archivos rápidamente.