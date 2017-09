"Despacito" rompe el récord del video más visto en la historia de YouTube

El video musical de Luis Fonsi, "Despacito", con Daddy Yankee rompió el récord del video más visto de todos los tiempos en YouTube, un récord que anteriormente ostentó "See You Again" de Wiz Khalifa con Charlie Puth tras superar el que mantuvo cinco años "GangnamStyle" de Psy. En el día de hoy el video musical oficial de "Despacito" alcanzó. 2.994.450.242 vistas y superó a "See You Again" (que contaba con 2.993.651.270) para convertirse en el video más visto de todos los tiempos. "Despacito" también está en camino a convertirse muy pronto en el primer video de la historia en superar las 3 mil millones de reproducciones en YouTube.

Tomó sólo 203 días para que el video musical oficial de "Despacito" se convirtiera en el video más visto en la historia de YouTube (estos números no incluyen el también popular video con la participación de Justin Bieber, el cuál tiene más de 464 millones de vistas).

El video oficial de Despacito ha acumulado una serie de récords adicionales impresionantes, incluyendo:

Es el video con más "me gusta" en la historia de YouTube.

El video alcanzó la marca de las 2,000 millones y 2,500 millones de visitas más rápido que cualquier video en la historia de YouTube.

Es el video musical más visto de 2017 en más de 40 países.

El video tiene un promedio de 14.5 millones de visualizaciones diarias, alcanzando hasta 25 millones de vistas en un solo día.

El video se ha visto más de un millón de veces en más de 99 países (ver mapa de calor), acumulando cantidades masivas de vistas en países tan diversos como México (376 millones), Brasil (213 millones), Estados Unidos (183 millones), Italia (142 millones), Francia (80 millones), Indonesia (36 millones), Reino Unido (36 millones), India (32 millones), Israel (17 millones) y Egipto (8.8 millones).

"Romper el récord del video más visto de todos los tiempos en YouTube es realmente increíble, no sólo para mí sino para la música latina y nuestra cultura. Trabajar con una plataforma como YouTube ha permitido que nuestra canción llegue a audiencias de todo el mundo, algo que hace apenas una década era casi imposible. Sin lugar a dudas, tener su apoyo ha sido fundamental en el éxito global de Despacito. Todo lo que ha pasado en los últimos seis meses ha superado todas mis expectativas y estoy agradecido de que la gente la haya disfrutado tanto y continúe cantándola, bailándola y compartiéndola." – Luis Fonsi

"La plataforma de YouTube ha sido clave para el éxito de 'Despacito'. La industria de la música ha cambiado, las reglas de la música han cambiado y reconozco plenamente el papel de YouTube y el poder de su plataforma. Romper un récord es abrumador y estoy feliz de seguir inspirando a otros a hacer lo mismo." Daddy Yankee

La música latina experimentó un crecimiento explosivo alrededor del mundo en YouTube, con videos que representan más de un tercio de los 100 artistas más vistos en YouTube de 2017 hasta el momento. Esto incluye a músicos como Nicky Jam, Maluma, J Balvin y Ozuna que han superado la marca de las 1,000 millones de vistas este año.

Alrededor del mundo, las vistas de los principales artistas latinos se han disparado desde el año pasado, creciendo un 430% en Indonesia, 276% en Israel, 200% en el Reino Unido, 199% en Australia, 183% en Francia y 124% en Canadá.

OTRAS ESTADÍSTICAS ROMPE-RÉCORDS EN YOUTUBE PARA COMPARAR

A continuación se presentan estadísticas sobre las vistas que rompieron récords en YouTube para comparar el tiempo que se requirió para llegar a los logros de 1,000 millones, 2,000 y 2,500 millones de vistas.

Titulares del récord en YT para las 1,000, 2,000 y 2,500 millones de vistas

1,000 millones : Adele - Hello alcanzó el hito en 88 días

2,000 millones: Luis Fonsi - Despacito alcanzó el hito en 155 días

2,500 millones: Luis Fonsi - Despacito alcanzó el hito en 180 días

Luis Fonsi - Despacito