EEUU pide reforzar seguridad para dispositivos en internet

El gobierno del presidente Barack Obama pidió a la industria tecnológica que garantice la seguridad de millones de dispositivos conectados a internet para impedir la intervención de ciberpiratas.Esos aparatos incluyen seguidores de estado físico, implantes médicos, cámaras de vigilancia, electrodomésticos, videograbadoras digitales, termostatos, monitores de bebé y computadoras enautomóviles.El gobierno se abstuvo de proponer sanciones específicas para los fabricantes que no acaten la disposición.De acuerdo con un informe obtenido por The Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional expone que la seguridad está fuera de control para una amplia gama de dispositivos conectables a internet que están disponibles desde hace algunos años.Según el documento, estos dispositivos representan "riesgos importantes de seguridad y económicos" y recomendó la adopción de medidas urgentes por parte de los desarrolladores de programas informáticos y equipo, proveedores de servicios y fabricantes así como compradores comerciales y del gobierno.Ninguna responsabilidad se atribuyó a los consumidores que compran y tienen funcionando estos productos."El aumento de le dependencia de tecnologías conectadas a internet rebasa los medios para hacerlos seguros", declaró el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.La estrategia del departamento representa un paso inicial para organizar los esfuerzos diseminados con el objetivo de garantizar la seguridad cibernética de los dispositivos de la categoría del "internetde las cosas".La medida es propuesta menos de un mes después de que piratas cibernéticos manipularan 100.000 dispositivos conectados a internet en todo el mundo, como reproductores de DVD y cámaras de seguridad, para atacar a Dyn Co., que ayuda a dirigir tránsito de internet a su destino.El ataque inutilizó temporalmente algunos sitios de internet como Twitter, PayPal, Pinterest, Reddit y Spotify.Las autoridades federales dicen que un ataque de este tipo es preludio de amenazas a la seguridad en la próxima frontera de veloz desarrollo de la seguridad cibernética."Garantizar la seguridad del internet de las cosas se ha convertido en un asunto de seguridad nacional", declaró Johnson. Dijo que la directriz del martes debería contribuir a que las compañías "hagan decisiones informadas de seguridad".Robert Silvers, subsecretario de seguridad nacional para política cibernética, encabezó una revisión de seis meses, en coordinación con expertos en ciberseguridad, asociaciones industriales y otras ramas del gobierno, como los departamentos de Justicia y de Estado para crear un reglamento uniforme a fin de garantizar la seguridad de esos dispositivos."Necesitamos tener una conversación nacional muy seria sobre cuál sería la estrategia, y necesitamos adoptarla con urgencia", señaló Silvers.El internet de las cosas está descentralizado y es enormemente complejo, lo cual dificulta regularlo.Una cámara con conexión a internet podría estar diseñada en California, fabricada en China con partes de Taiwán y ser vendida a alguien que la utilizara en una red en Alemania. AP