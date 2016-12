Expertos desarrollan un sistema que evitará que ancianos con problemas de memoria no se pierdan

MADRID: Una empresa de Iruma, localidad cercana a Tokio, ha desarrollado un sistema que evitará que ancianos con pérdidas de memoria, demencia senil o Alzhéimer se pierdan en la calle, tal y como afirma el diario Independent.

Su idea consiste en imprimir códigos QR en los que se encuentren todos los datos del anciano para, posteriormente, adherírselo en las uñas, tanto de la mano como del pie. Gracias a esta idea, las autoridades policiales podrán devolver a los ancianos sanos y salvos a su casa tras consultar, a través de su teléfono móvil, la dirección de su vivienda.

Un servicio de carácter gratuito

Estas pegatinas cuadradas de un centímetro mostrarán a las autoridades la dirección del anciano, un número de teléfono y el número del Documento Nacional de Identidad. En caso de extravío, la policía podrá acceder a la información del anciano gracias a un software especializado. Por lo tanto, tan solo los policías podrán acceder a esta información, por lo que las familias no tienen que temer que cualquier persona pueda aprovecharse del anciano.

La oficina de bienestar de Iruma ha asegurado que este servicio, que ha sido lanzado este mes de diciembre, será de carácter gratuito gracias a que será un servicio financiado por el gobierno. No obstante, estos códigos QR tienen un tiempo de vida aproximado de dos semanas.

Se descartó la idea de incluirlo en la ropa

En primer lugar, la empresa pensó en crear estos códigos QR para que se incluyeran en las distintas prendas. No obstante, uno de los funcionarios de la empresa ha asegurado que podría no ser tan eficaz: "Ya hay pegatinas de identificación para ropa o zapatos, pero los pacientes con demencia no siempre llevan esos artículos".

En la actualidad, uno de cada cuatro japoneses tiene más de 65 años. Se espera que para 2055 este dato aumente un 40 por ciento y que la población se reduzca de los 127 millones actuales a 90 millones. Por lo tanto, se trata de una medida eficaz con miras hacia un futuro en el que cada vez la tercera edad está más representada.

[cadenaser.com]