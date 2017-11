Google dejará probar las aplicaciones antes de instalarlas

En el caso de que hayas sufrido alguna vez la desagradable experiencia de tener que borrar una nueva aplicación en cuestión de minutos, ya sea porque su funcionamiento deja mucho que desear o debido a una posible publicidadengañosa de sus creadores, parece que la multinacional Google acaba de escuchar las plegarias de aquellos que llevan años clamando por mayores niveles de transparencia en el sistema operativo Android.

Y es que la compañía ha anunciado el próximo lanzamiento de una nueva opción llamada 'Instant Apps' que permitirá a los usuarios conocer los entresijos de determinados programas sin necesidad de tener que instalarlos en su terminal, por lo que estos podrán decidir de antemano si la aplicación en cuestión les interesa o les resulta útil sin consecuencias de ningún tipo para la capacidad de almacenamiento del teléfono.

De momento, ya se ha confirmado que aplicaciones tan conocidas como Skyscanner, Buzzfeed, OneFootball y Red Bull Tv, así como la del famoso crucigrama del diario The New York Times o el programa de Naciones Unidas 'Share the Meal' contarán con esta funcionalidad para seguir ganando adeptos.

Como ha confirmado la propia empresa, 'Instant Apps' comenzará su andadura en enero de 2018 y, de esta forma, emulará una estrategia similar presentada recientemente por Apple para dar mayor protagonismo a las versiones web de servicios ya imprescindibles como Facebook o Spotify, lo que supone una más que adecuada alternativa para aquellos que no quieran saturar las memorias internas de sus móviles.

Este movimiento servirá además como incentivo a aquellos desarrolladores que aprovechen la circunstancia para apostar por modelos de suscripción en contraposición con el de las ventas directas, ya que Google también ha anunciado que la medida se verá acompañada de una notable reducción en la tarifa que les cobra por comercializar su contenido, que pasará del 30% al 15% cuando entre en vigor el próximo enero. Bang Media

