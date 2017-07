Investigadores descubren cómo controlar y parar la metástasis del cáncer

Una nueva investigación afirma haber encontrado una manera de frenar, e incluso detener, la propagación de las células cancerosas. En la actualidad, la metástasis es la principal causa de muerte en cáncer, y los tratamientos actuales contra ella son ineficaces. No obstante, los investigadores de la Georgia Tech's School de Atlanta EEUU aseguran haber hallado la respuesta.

En un estudio publicado en la revista de divulgación científica Proceedings of the National Academy of Sciences, el equipo de investigación liderado por Mostafa El-Sayed confirma que la metástasis puede ser controlada mediante la inhibición de la migración de las células cancerosas a través de nanobastones hechos de nanopartículas de oro.

El estudio revela que el movimiento de las células cancerosas por los órganos aledaños al afectado se ve posibilitado gracias a un conjunto de protrusiones largas y delgadas que ayudan a las células cancerosas a moverse, los filopodios.Se trata de una extensión de las fibras conocidas como lamelipodios, que se pueden encontrar alrededor de los bordes de la célula.

Gracias a las diminutas 'piernas' de este conjunto de fibras, las células sanas pueden moverse por dentro del tejido. No obstante, se producen en exceso en las células cancerosas, favoreciendo su propagación por el resto del cuerpo. Por esa misma razón, los científicos decidieron cortar las piernas de las protrusiones con el objetivo de ralentizar o acabar con la metástasis.

Para ello emplearon 'nanorods'. Se trata de unos bastones elaborados a partir de nanopartículas de oro, que han hecho la función de muro de contención para obstruir las piernas de las protrusiones. Los nanobastones fueron cubiertos mediante un revestimiento de moléculas, conocidas como péptidos RGD, que permitieron adherir los nanobastones a la integrina, un tipo específico de proteina.

El co-autor de la investigación Yan Teng asegura que estos pequeños 'nanorods' son capaces de bloquear las funciones de la integrina: "Los nanorods dirigidos ataron la integrina y bloquearon sus funciones, así que no podrían seguir guiando el citoesqueleto para sobreproducir lamelipodios y filopodios."

Por lo tanto, los nanobastones conseguieron retrasar la migración de las células cancerosas evitando así las sanas. Gracias a ello, este sistema es capaz de destruir las células cancerosas pero no afectar a los pacientes. Durante una segunda parte de la investigación, los científicos calentaron las nanopartículas de oro con un láser de luz infrarroja cercana, que fue capaz de detener la migración e incluso aniquilar gran parte de las células cancerosas.

Moustafa Ali habla sobre las consecuencias del segundo experimento: "La luz no fue absorbida por las células, pero los nanobastones de oro la absorbieron, y como resultado, se calentaron y parcialmente derritieron las células cancerosas con las que estaban conectadas".

Gracias a los resultados obtenidos con este experimento, los investigadores pretenden hacer frente a cánceres de cabeza, cuello, mama y piel mediante inyecciones directas de nanobastones combinadas con el láser de infrarrojo cercano de bajo consumo.

David Justo: cadenaser.com