La NASA detecta terremoto en el planeta Marte

Marte registró terremoto, el primero de su historia registrado en la Tierra. Esto fue gracias al sismómetro francés SEIS, así lo informó el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia.

Marte sufre terremoto ¿cómo se detectó?

NASA✔@NASA

Sound on! When listening for marsquakes, our @NASAInSight spacecraft recorded audio with three distinct sounds:

Noise from the Martian wind

Vibrations on the Red Planet

Its robotic arm moving to take pictures



Listen in: https://go.nasa.gov/2VmCkdS .

