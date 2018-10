Hola, ¿me puedes ayudar a enviar un código para obtener mi nuevo número?". Si uno de tus contactos te envía un mensaje a través de WhatsApp pidiéndote que respondas a un SMS a cambio de un supuesto código y un enlace, no lo hagas. Se trata de una estafa, que engaña cada vez a más usuarios, mediante la que puedes perder tu cuenta en la popular plataforma de mensajería instantánea.

Después de que hayan tenido constancia de algunos casos en Cataluña, los Mossos d’Esquadra han alertado a través de su cuenta de Twitter obre esta técnica cada vez más recurrente a la hora de robar datos de terceros. Una estafa, que compromete tanto tu seguridad como la de tu círculo de contactos, mediante la que los piratas informáticos pueden acceder a tus datos personales.

Con el objetivo de dar a conocer cómo funciona esta estafa, los Mossos han compartido una conversación real del timo. Según cuenta la policía autonómica, uno de tus contactos (que ha sido afectado previamente por el timo) te envía un mensaje en el que te advierte que vas a recibir un SMS en los próximos segundos en los que aparecerá tu código de seguridad de WhatsApp.

A continuación, tu contacto te pedirá que envíes los seis dígitos del código que has recibido a través del SMS para ayudarle a obtener un nuevo número de teléfono. Sin embargo, no solo no le ayudarás a conseguir un nuevo número, sino que servirá para que pierdas el tuyo en manos de los piratas informáticos.

Para ello, el perfil infectado (tu contacto no será consciente de lo que está sucediendo) te asegurará que está teniendo problemas para solicitarlo, por lo que requiere de tu ayuda para completar el proceso. Sin embargo, al enviar este código a través del SMS, el virus lo intercepta con el objetivo de robarte la cuenta. Por esa misma razón, los Mossos piden que ignores este mensaje y que no lo compartas con terceros.

Con el objetivo de prevenir este tipo de timos es recomendable que revises cómo está escrito el mensaje. En esta ocasión, se trata de un mensaje repleto de faltas de ortografía. Por lo tanto, si recibes este tipo de avisos, y vez que están mal escritos, no los compartas. Si crees que tu contacto puede estar siendo víctima de un timo, avísale y pídele que no lo comparta con terceros. Gracias a ello evitarás que se propague y afecte a terceras personas.

David Justo: cadenaser.com