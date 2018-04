Pasos sencillos para evitar que Facebook acceda a su información

Evitar que Facebook rastree tus pasos es fácil... si sabes cómo hacerlo. Desde que se destapara la crisis de Cambridge Analytica, muchas son las personas que se preguntan qué es lo que hace la red social con los datos de sus usuarios. Mediante un rápido rastreo a la copia de seguridad de tu información de la red social, que puedes solicitar a través de este enlace, podrás descubrir que Facebook sabe a quién llamas, cuándo lo haces o cuáles son tus temas de interés.

Según explica la compañía, Facebook utiliza esos parámetros para ofrecerte la publicidad que más te interesa acorde a tus gustos personales. Sin embargo, el caso de Cambridge Analytica, mediante el que dos investigadores vendieron los datos personales de más de 50 millones de personas al centro de análisis políticofundado por el que fuera consejero de Donald Trump, Steve Bannon, y el conservador Robert Mercer, ha demostrado que nuestros datos pueden llegar a ser decisivos en eventos como las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos de 2016.

Cómo evitar que Facebook rastree lo que haces en Internet

Debido a ello, muchas son las personas que quieren dejar de compartir sus datos con la red social. No obstante, Facebook sabe qué es lo que haces aunque no estés en su plataforma. Todo ello gracias a los botones de 'Me gusta' que puedes encontrar en la gran mayoría de páginas web. Botones que ayudan a Facebook a descubrir tus movimientos más allá de su red social.

Con el objetivo de evitar que Facebook rastree lo que haces en Internet, Mozilla ha desarrollado una extensión, conocida como Facebook Container, mediante la que detiene el rastreo de Facebook más allá de su plataforma. Gracias a ello, podrás navegar por Internet sin que la empresa dirigida por Mark Zuckerberg rastree tu información para mostrarte publicidad u otros mensajes personalizados.

Cómo evitar que Facebook sepa todo lo que haces

Tras instalar este complemento, la extensión de Mozilla mantendrá a Facebook y todo su código en un contenedor separado. Así, cuando nos metamos en cualquier página web que cuente con botón de 'Me gusta', no se asociará con nuestra sesión de Facebook, evitando así que la plataforma rastree nuestras huellas en Internet.

No obstante, Mozilla considera que, a pesar de que esta extensión "dificulta" el rastreo de Facebook, no lo hace imposible. En caso de que Facebook desarrollara otros métodos para hacerse con nuestra información, podría seguir registrando la actividad de cada usuario. De momento, esta extensión solo está disponible en Firefox. Mientras tanto, otros navegadores como Google Chrome han comenzado a bloquear los anuncios "molestos".

Mientras Google Chrome, el navegador más popular en número de usuarios, desarrolle una extensión de este tipo, los usuarios pueden utilizar plataformas como Disconnect, Ghostery o DoNotTrackMe. Herramientas que bloquea todos los rastreos y hace búsquedas de forma privada. Por otro lado, navega siempre de forma privada y borra las cookies para evitar que terceras webs rastreen tus pasos.

Todo lo que Facebook sabe de ti

Exactamente, ¿cuál es el precio que hay que pagar cuando abres una cuenta en Facebook? Según su página de inicio es gratis y siempre lo será, pero la realidad es que nada es gratuito en Internet. Ni tu cuenta personal, ni ese videojuego que te has descargado, ni la inscripción a ese concurso para llevarte un nuevo terminal telefónico. Lo dicen muy claro los expertos en protección de datos: “Si la compañía no te vende nada, entonces eres el producto”.

Los datos personales que le ofrecemos a la compañía al acceder y registrarnos es el precio que pagamos por estar allí.

cadenaser.com