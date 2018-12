Plan de almacenamiento ampliado con "Google One"

Cada vez más las personas usan el Internet para almacenar memorias y archivos importantes. A lo largo de los años, en Google, hemos trabajado para proporcionar a nuestros usuarios maneras fáciles y seguras de crear, almacenar y compartir archivos en línea, lo que nos llevó a otorgar 15 GB de espacio gratuito en cada cuenta de Google.

La necesidad de contar con planes de almacenamiento ampliado crece a día a día, impulsada por la mayor adopción de dispositivos móviles. En América Latina, cerca del 70%de la población tiene acceso a un dispositivo móvil, lo que ha impulsado la creación de contenido como fotos y videos en alta resolución y 4K.

Es por eso que hoy presentamos Google One para todos los países de Latinoamérica como Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Puerto Rico, entre otros. Google One es un plan de almacenamiento ampliado que incluye beneficios adicionales que ayudarán a los usuarios a obtener más de Google. Todos los planes de almacenamiento pagos de Google Drive se actualizarán a Google One. Este cambio no afectará a los clientes de G Suite.

Los beneficios:

Más espacio, más opciones

Hemos actualizado nuestros planes de almacenamiento pagos para que puedas acceder a todo el espacio que necesitas para Google Drive, Gmail y fotos y vídeos de calidad original en Google Fotos. Con opciones que van desde 100 GB hasta 30 TB en Latinoamérica, podrás elegir el plan que se adecúe mejor a tus necesidades.

Expertos a tu disposición

Las personas que utilizan mucho espacio de almacenamiento tienden a usar muchos de los productos de Google. Con Google One, tendrán acceso a un equipo de expertos para obtener asistencia con nuestros productos y servicios, en español. Además, recibirán otros beneficios como créditos en Google Play, y más. Y eso no será todo, ya que continuaremos agregando beneficios para miembros de Google One.

Comparte tu plan con tu familia

Una de las solicitudes más recurrentes que recibimos es que los planes de almacenamiento puedan compartirse con los miembros de la familia. Ahora, con Google One, podrás agregar hasta cinco miembros de tu familia a tu plan y simplificar todo en una sola factura. Todos tendrán acceso a su propio espacio de almacenamiento privado y a los beneficios que ofrece Google One.

