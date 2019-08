Tecnologías al servicio del turismo para potenciar su crecimiento continuo

El turismo ha crecido y se ha diversificado de manera constante durante las últimas seis décadas y las nuevas tecnologías pueden contribuir para que la experiencia de este sector sea más accesible y satisfactoria para todas las personas.

Precisamente, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), uno de los principales factores para el continuo crecimiento de este sector que registra 1,300 millones de desplazamientos, se debe en gran medida al uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la recreación, que han generado un aumento de los viajes internacionales.

Es así que empresas como SAP apuestan por desarrollos tecnológicos que se adaptan a las necesidades de los consumidores de la economía de la experiencia, facilitando que el sector turístico se mantenga competitivo ante viajeros con nuevos hábitos y necesidades.

Guillermo Brinkmann, Presidente de la Región Norte de SAP América Latina y el Caribe, explica que, a través de herramientas tecnológicas orientadas a la gestión de la experiencia, las empresas hoteleras pueden usar de manera más eficiente los datos provenientes de sus propias fuentes, como las campañas de mercadeo segmentadas para tomar decisiones acertadas en tiempo real, y dirigidas hacia los clientes ideales.

Con este tipo de tecnología, explica Brinkmann, las empresas del sector turístico pueden mejorar su capacidad de consolidar las preferencias de los clientes en temas personalizados como gustos gastronómicos, tipo de amenidades en la



habitación o transporte preferido para llegar o salir de la propiedad y así aumentar sus ventas a través de campañas “Golden Guest Record”.

De acuerdo con Brinkmann, estas herramientas tecnológicas puede ser replicadas en Panamá en momentos en que el país afina e implementa nuevas estrategias para dinamizar el sector turístico, que sin duda ayudarán a Panamá a potenciarse como un hub turístico en toda la región.

Además, SAP y Qualtrics –pionero global de la categoría de (XM) que permite a las organizaciones prosperar en la economía de experiencia de hoy- ofrecen a las empresas los medios para brindar experiencias excepcionales de clientes, empleados, productos y marcas.

Los datos de experiencia (X-data) se centran en obtener y aprovechar el valor de los comentarios de clientes, empleados, productos y marcas externos. La combinación de la experiencia y los conocimientos de Qualtrics con datos operativos sin precedentes (O data) del software de SAP permitirá a los clientes gestionar mejor las cadenas de suministro, las redes, los empleados y los procesos centrales.

Entre los casos de éxitos por la utilización de esta tecnología, está la cadena The Leading Hotels of the World, Ltd. de la que forma parte el Hotel Bristol Panamá. Esta plataforma le permite a esta cadena que cuenta con más de 400 hoteles distribuidos en 80 países, medir, priorizar y optimizar las experiencias de los clientes y empleados.

Acerca de SAP

Como la compañía de la nube impulsada por SAP HANA, SAP es el líder del mercado en software de aplicaciones empresariales, ayudando a las empresas de todos los tamaños y en todas las industrias a funcionar de la mejor manera: el 77% de los ingresos de transacciones del mundo toca un sistema SAP.

Nuestro aprendizaje automático, Internet de las cosas (IoT) y tecnologías avanzadas de análisis ayudan a convertir los negocios de los clientes en empresas inteligentes. Nuestro conjunto de aplicaciones y servicios de extremo a extremo permite que más de 413,000 empresas y clientes públicos operen de manera rentable, se adapten continuamente y marquen la diferencia. Con una red global de clientes, socios, empleados y líderes de opinión, SAP ayuda a que el mundo funcione mejor y mejore la vida de las personas.