"Uptime" permitirá hacer interactivos tus vídeos de Youtube

Uptime es una aplicación desarrollada por el Área 120 de Google, incubadora propia de startups de la compañía. Gracias a ella, podrás ver vídeos a tiempo real con amigos directamente desde la aplicación, e incluso unirte más tarde para poder ver las reacciones de los demás compartiendo a través de enlaces en chats o redes sociales los vídeos que más te gusten de tus amigos.

Respecto a su funcionamiento, la plataforma utiliza los vídeos de YouTube existentes mediante los cuales podrás ver dónde están viendo tus amigos un video, o sus reacciones en forma de chispas o diferentes caras de dibujos animados.

La aplicación se lanzó por primera vez el pasado mes de marzo con el fin de crear una forma más interactiva y social de consumir YouTube. A pesar de que inicialmente se requería de una invitación para poder utilizarla, ahora se ha abierto a todos los usuarios de iOS.Por el momento, la aplicación no está disponible para Android.

Su sistema de reacción a través de emojis se ha inspirado en otros servicios de vídeo en vivo, como Facebook Live o Periscope. De momento están disponibles las caritas sonrientes, sorprendidas, los ojos con corazones, la cara enfadada y la llorosa.

Permite buscar amigos en Facebook

Otra función con la que cuenta es con los destellos. Estos sólo se mostrarán a aquellos contactos con los que estés viendo algún vídeo en tiempo real. Desde su lanzamiento, Uptime ha ido añadiendo nuevas funciones, como la búsqueda de amigos en Facebook. Además, ha renovado su pantalla de inicio para facilitar la búsqueda de cosas para ver.

No obstante, no es la primera aplicación en ofrecer una experiencia de co-observación con amigos. Otras aplicaciones que han experimentado experiencias parecidas pueden ser Let's Watch It o Fam, e Incluso Skype lo estudia introducir en un futuro cercano.

Beatriz P. Suñer: cadenaser.com