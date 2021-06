163 mil 800 contratos han sido reactivados según datos del MITRADEL

Celia Douglas

Doris Zapata, Ministra de Trabajo ha señalado que con el último corte que realizaron , 163 mil 800 contratos han sido renovados tomando en cuenta las reactivaciones que se hicieron en el sector primario.



Añadió, que corresponde que los trabajadores se apersone a sus puestos laborales, para que se pueda definir su estatus luego de varios meses.



Zapata, también explicó que han insistido que la reactivación no necesariamente es un reintegro real de los trabajadores, porque son conscientes que todas las empresas no están en las mismas situaciones.



La Ley No. 201 sobre medidas temporales para preservar el empleo y normalizar las relaciones de trabajo establece que la última prórroga vigente de suspensión de los contratos del Sector primario es hasta este 31 de mayo de 2021.

Detalles del informe con Josué Villao