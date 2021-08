​​​​​​​​Acodeco detectó 58 anomalías durante ventas especiales

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 58 locales comerciales con anomalías, durante el operativo de verificación de veracidad de publicidad, realizado con motivo de la entrega de la segunda partida del décimo tercer mes.

Fueron verificados 992 comercios de todo el país. La mayor incidencia, en las irregularidades encontradas fue sobre la indicación de la fecha de duración de la oferta. En el monitoreo de ofertas anunciadas en las redes sociales, de 127 agentes económicos que presentaban promociones, 6 presentaron anomalías.

Las 58 faltas detectadas durante las ventas especiales, se desglosan así: fecha de duración, 16; hasta agotar existencia (no indica cantidades a ofertar) 8; fecha vencida de las ofertas, 6; excede los tres meses, 4; mercancía no identificada, 5; mantiene doble precio y porcentaje de descuento, 2; producto sin doble precio, 8; publicidad confusa, 7; publicidad no veraz (1) e incumplimiento de publicidad (1).

Este operativo se realizó del 12 al 18 de agosto de 2021, para garantizar el cumplimiento de las normas sobre veracidad de la publicidad, establecidas en la Ley 45 de 2007.

Para cualquier denuncia sobre ventas especiales e incumplimiento de la publicidad, la Acodeco pone a disposición su Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), que funciona las 24 horas los 7 días, y el acceso es mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página web de esta institución.