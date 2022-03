A partir de hoy se reactiva la inversión de carriles en Vía Israel por el regreso a clases

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional (PN) anunció que a partir de este lunes 7 de marzo se retomará la inversión de carriles en Vía Israel, ante el inicio del año escolar.

La inversión de carriles en Vía Israel iniciará desde Atlapa hasta Calle 65 a partir de las 5:30 a.m. hasta las 7:30 a.m.

El comisionado de la Policía Nacional, Luis Hernádez explicó que esta inversión se había suspendido desde hace dos años, ya que las clases se estaban desarrollando de forma virtual por la pandemia del Covid-19.

También habrá inversión de carriles desde Las Lajas hasta Villa Zaita a partir de las 5:30 a.m. hasta las 7:30 a.m., y en la Avenida José Agustín Arango desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.

En Panamá Oeste seguirá la inversión de carriles de Arraiján hasta el Puente de Las Américas y de Arraiján hacia La Chorrera.

La Policía Nacional pidió a los conductores que al acercarse a un centro escolar, permitir a los estudiantes cruzar las vías.