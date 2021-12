Abogada considera lamentable que el Estado no ha ratificado el Convenio 190 de la OIT sobre acoso sexual en el trabajo

La abogada Ana Campos abordó la mañana de este miércoles el tema del acoso laboral, explicando que este no solo afecta a la mujer sino también a los hombres.

Señaló que el acoso debe verse desde tres perspectivas. “La primera es la obligación que tiene el Estado en desarrollar medidas o políticas para prevenir que estas situaciones se den, por otro lado está la obligación que tienen las empresas en desarrollar esas medidas que el Estado ya estableció a lo interno de su estructura y la protección que generan estas empresas, no solamente a través de sus estructuras internas sino de sus trabajadores frente a los proveedores que participan en todo el proceso laboral, y por último la afectación que genera este acoso sexual”, enfatizó.

La jurista aseguró que esto no solo afecta a la mujer, sino que genera una afectación a todo su entorno, y más allá, un tema económico al país.

Consideró de lamentable que el Estado panameño, a la fecha, no ha ratificado el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual hace referencia a la eliminación de todo tipo de acoso y violación en el ámbito laboral.

“Este convenio no solo reconoce la participación de la persona en su puesto de trabajo, no solo de la mujer sino de todas las personas que forman parte de un entorno laboral que puede sufrir acoso de tipo sexual. La organización ha establecido mecanismos indicando que el acoso sexual representa una de las medidas más discriminantes para una mujer en el ámbito laboral y no solo afecta su desarrollo como profesional sino como ser humano”, concluyó Campos.