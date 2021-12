Abogada del CIAM advierte que el Gobierno sigue negociando con Minera en base a un contrato declarado inconstitucional

En 2018, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió un fallo de inconsitucionalidad en torno a la operación de la mina de Cobre Panamá (First Quantum Minerals LTD) que declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 con el Estado, que dio vida a los trabajos en la zona, al considerar que no cumplió con los principios básicos de contratación pública.

Luego de tres años de este fallo y 5 meses de la desestimación de los recursos improcedentes, finalmente la Corte Suprema remite el oficio para su publicación en Gaceta Oficial, por lo que María Gabriella Dutari, representante legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), expresó que se sienten “decepcionados de que esta corte esté actuando tan lento en una materia que es de gran importancia, y que no se esté rigiendo por los términos que prescribe el Código Judicial porque demoró muchísimo para dar las declaraciones de sentencia que al final, no modifican la decisión de la CSJ”.

Dijo que todo este retraso levanta suspicacia y les crea preocupación. “Están pasando muchas cosas en temas de minería, el Gobierno está negociando un nuevo contrato con Minera Panamá a pesar de que sigue con la misma tónica y quiere aplicar los mismos métodos que fueron los que causaron la declaración de inconstitucionalidad del otro contrato, o sea, se va a saltar el proceso de licitación pública y el concurso que debería tener el otorgamiento de la concesión de este tipo”, explicó.

El CIAM y otros actores defensores del medio ambiente, cuestionan que el Gobierno Nacional ha anunciado que la minería la ve como un pilar económico de recuperación para el país.

“No es extraño los procesos de acumulación, de acaparamiento de tierras por parte de empresas, no solo la minoría sino la agroindustria que se quieren hacer con las tierras para entonces controlar los recursos naturales que están en ella con mayor facilidad”, remarcó Dutari.