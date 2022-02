Alonso Illueca sobre conflicto Rusia-Ucrania: 'Al comunicado de la cancillería le faltó contundencia'

La invasión de Rusia a Ucrania mantiene al mundo paralizado y al pendiente de cada detalle, por lo que el profesor y abogado Alonso Illueca analizó el tema este viernes, en Radio Panamá.

Expresó que el embajador ucraniano estaba en la situación más difícil que puede estar cualquier jefe de Estado, “que es tener que enfrentar ante un foro internacional la realidad que su pueblo está siendo objeto de masacre, de una invasión”.

También se refirió al comunicado emitido este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, declarando: “el comunicado que emitió la República de Panamá ni siquiera menciona la palabra federación rusa ni tampoco menciona agresión. No nos confundamos, el hecho de que la República de Panamá tenga un instrumento que se llama el Tratado de la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá y el Protocolo de Neutralidad Permanente, no implica que ante una violación manifiesta de derecho internacional no se pueda hacer el pronunciamiento que corresponde”.

Aclaró que nuestro país no ha proclamado su neutralidad, solo del Canal de Panamá.

“Yo sí creo que en este tema es necesario dejarse de paños tibios. Aquí estamos frente a una agresión y una violación del derecho internacional; no se puede utilizar la fuerza en contra de la integridad territorial de un estado. A mi juicio, al comunicado de la cancillería le faltó contundencia”, concluyó.