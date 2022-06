Abogado Guillermo Ríos: 'Todo indica que dentro de la Lotería Nacional hay una red delictiva' Agregó que el partido Molirena en estos momentos es un "partido secuestrado por el señor Francisco Alemán", "no tiene ninguna participación en la vida ciudadana", "que no se pronuncia sobre nada" y "que no reúne a sus convencionales y directorios".

Guillermo Ríos, abogado y miembro del partido Molirena. Foto: Radio Panamá